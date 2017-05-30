Сегодня Марина Анисина оставила в блоге пространную запись о том, как недобросовестные телевизионные редакторы повлияли на ее судьбу и жизнь ее бывшего мужа. Она сообщила, что Никиту Джигурду оскорблили за то, что он требовал исполнить условия договора и телефонные обещания редакторов. «Он защищал меня корректно, требуя исполнить предварительные договоренности. Я расскажу со временем,какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности... Я не смогла улететь в Париж по состоянию здоровья», — написала она. Позже Никита объяснил, что имела в виду бывшая фигуристка.

«Я две ночи не спал, я молился, я орал, потому что они все время беспредельничают… У Марины случился выкидыш, о чем я боюсь даже заявлять. Марина сегодня написала в Instagram пост, намекая об этом. Два дня пролежала в лежку в шоке, потому что слышала матюки, слышала оскорбления в мой адрес, угрозы. Они всех остальных ломают через колено, но на нас поймали кармический бумеранг», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

В своей исповеди Марина подчеркнула, что Никита Джигурда находится сейчас в крайне истощенном состоянии. «Он не спал две ночи, проводя свои мистерии... Вчерашний ураган символический! Когда нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока не доступно для понимания... Знаю одно — мы победили, несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи», — заключила звезда, поблагодарив поклонников за поддержку.

Однако не все верят в правдивость слов Марины и Никиты. Причина — в снимках, которые пара публиковала на днях. На них у бывшей фигуристки в руках бокал вина. Дождемся официальной информации.

Фото: instagram.com