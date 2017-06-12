Свадьбу с принцем Чарльзом не раз называли событием, ставшим роковым в жизни Леди Ди. Несмотря на то, что будущая принцесса любила своего жениха, она жалела о том, что вышла за него замуж. Об этом свидетельствует аудиодневник принцессы Дианы, выдержки из которого были опубликованы известным биографом Эндрю Мортоном. Долгое время признания принцессы хранились в строжайшей тайне, и лишь сейчас, спустя 20 лет после ее смерти, прессе стали доступны их расшифровки.

«Я помню, как любила своего мужа. Я не могла оторвать взгляда, когда смотрела на него. Я была уверена, что я — самая везучая девушка в мире. Я думала, он будет заботиться обо мне. Как же я ошибалась…», — говорила она.

«Мы поженились в среду. В понедельник мы посетили Собор Святого Павла, и там, под прицелом камер, я начала понимать, что меня ждет. Ситуация с Камиллой преследовала меня все время, с самой помолвки. Я не могла ни с кем поговорить об этом, и у меня не было собственных сил бороться», — призналась она.

«Когда я шла к алтарю, я искала глазами ее. Я знала, что она рядом. Накануне у меня был ужасный приступ булимии, я ела все, что могла найти. Но наутро я была очень спокойна, слишком спокойна. Смертельно спокойна. Я чувствовала себя как овечка, которую ведут на заклание. Я знала это и не могла ничего поделать. Наконец, на обратном пути, я увидела ее. Она была бледная, ее лицо было серым, и шляпка с вуалью этого не могла скрыть. Ее сын Том стоял рядом на кресле. До сих пор я помню эту сцену так же четко, будто видела это только что», — рассказывает Диана.

«Когда мы вышли из церкви, все приветствовали нас, кричали "ура". Они кричали так, потому что думали, что мы счастливы. И я поймала себя на мысли, что взвалила на себя непосильную роль, я не знала, что со всем этим делать дальше», — констатировала принцесса.

Диана с достоинством выдержала испытание. Но депрессия преследовала ее и в свадебном путешествии. Ее преследовали приступы булимии, она чувствовала себя уставшей. «Я выплакала все глаза на той прекрасной яхте. Оттуда мы отправились в замок Балморал, но и там я продолжала думать о Камилле. Она завладела моими мыслями. Я не доверяла Чарльзу, была уверена, что каждую минуту, когда он не со мной, он звонит ей. Мы жили в Балморале с августа по октябрь, я худела на глазах. Люди замечали эту ненормальную худобу, к октябрю ее уже невозможно было скрыть, все гости обращались со мной как с стеклянной вазой», — рассказывала она.

Когда семья собиралась вместе, Диана чувствовала себя третьей лишней. «Я была в депрессии. Однажды я пыталась порезать свои запястья лезвиями для бритвы. За окном шел дождь, шел и шел, не переставая». Помочь принцессе пытались лучшие врачи Лондона.

«В октябре я узнала, что беременна. Уильяма мне послал Бог. Я была рада этой новости, мысли о ребенке захватили мое сознание. В те времена это было высшим наслаждением — знать, что скоро я стану мамой», — признавалась Диана. Несмотря на тяжелую беременность, ей удалось прийти в норму благодаря материнству.

Диана хотела, чтобы Чарльз гордился матерью своих детей, поэтому, превознемогая страх, вскоре начала выступать на людях, заниматься благотворительностью. «Я стала "сильной Дианой"», — говорила она. Такой, какой хотели ее видеть люди.

Фото: globallookpress.com