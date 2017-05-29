Вчера 69-летняя герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз дала откровенное интервью The Mail, в котором впервые рассказала, что ей пришлось пережить в отношениях с принцем Чарльзом. Их роман начался в 1971-м и продлился всего два года. Не в силах сдержать пыл, Камилла и Чарльз время от времени продолжали встречаться — несмотря на то, что Камилла уже была замужем за Эндрю Паркер-Боулзом, а принц был женат на принцессе Диане. Эта запретная любовь обернулась для женщины настоящим кошмаром, призналась она.

«Я оказалась заложницей своего дома. Примерно год я не могла выйти никуда, и это было ужасно. Я не понимала что происходит, такого не пожелаешь и самому злейшему врагу. Папарацци были повсюду: они преследовали меня, следили за нами», — пожаловалась герцогиня.

Несмотря ни на что, рядом с Камиллой в этой сложной ситуации оставались лучшие друзья и близкие родственники. «Я бы не выжила без поддержки семьи», — признается герцогиня, которая и по сей день сталкивается с пренебрежительным отношением, особенно когда речь касается биографии принцессы Дианы. Поклонники последней уверены, что именно Паркер-Боулз разрушила жизнь принцессы.

В 2005 году Чарльз и Камилла наконец стали мужем и женой. И лишь сейчас, по ее признанию, она стала чувствовать себя частью королевской семьи. «Я благодарю Бога за то, что мои родители воспитали меня в нужном ключе, научили манерам. Это звучит по-снобски, особенно сейчас, но после того, как я закончила школу в 16-летнем возрасте, меня не отправили сразу учиться дальше. Вместо этого мы отправились в Париж и во Флоренцию, чтобы узнать больше о культуре и жизни людей, научиться себя вести, как говорить с людьми. Это было очень важно для моего становления, и если бы этого не случилось, мне было бы еще тяжелее сейчас», — уверена герцогиня Корнуольская.

Фото: globallookpress.com