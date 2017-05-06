Светлана Бондарчук поздравила дочку с днем рождения, Николай Басков встретился с Ириной Аллегровой, Инна Маликова продолжает делиться фотографиями в купальнике. Все это и не только — в нашем дайджесте.

Николай Басков встретился с Ириной Аллегровой на концерте: «С моей любимой @irinaallegrova.ru в Кремле на концерте ко Дню Победы!!».

Инна Маликова продолжает делиться фотографиями в купальнике, а Ксения Собчак и Максим Виторган все еще путешествуют по Японии. Максим Галкин тоже поехал отдохнуть: «Как же красиво в мае цветут деревья в Карловых Варах! Листайте!».

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Май 5 2017 в 7:33 PDT

Катя Лель отдыхает с мужем. Юлия Началова показала кадр из Монако, где она в шортиках. Алена Водонаева с сыном уехали в Сочи. Нонна Гришаева показала, чем ее кормят в детокс-отеле: «Мой обед! Это, чтобы особо не завидовали))». Алла Довлатова поделилась фото с дочкой, как две капли похожей на нее.

Владимир Пресняков опубликовал снимок голенького подросшего сына. Наталья Водянова показала уютное фото с малышом. Денис Клявер был краток: «Питер #кляверы». Тутта Ларсен поделилась забавным видео с детьми: «Ну все, я могу быть спокойна. В доме, к счастью, есть хороший доктор!».

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)Май 5 2017 в 12:32 PDT

Светлана Бондарчук поздравила дочку с днем рождения. А Наталья Ионова снова эпатирует публику откровенными фотографиями.

Фото: instagram.com