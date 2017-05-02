Несколько дней назад Ксения Собчак и Максим Виторган отправились в романтическое путешествие, оставив пятимесячного Платона на попечение няни и бабушки. В своих блогах пара делится фотографиями и рассказывает, понравилось им или нет в Китае и Японии.

Китай вызвал у Ксении сильнейшее впечатление. «Пока мы сремся с Западным Миром за Крым и прочую ДНР, прямо под боком находится страна, которой вообще на нас на всех плевать. Истинный лик равнодушия к нашей европейской цивилизации, нашим культурным установкам и нашим жизням. Здесь страшно, потому что тебя тут не понимают, не хотят понимать, и ты даже как турист никому неинтересен. У них свои туристы, внутренние, и свои жалкие иностранные грошики ты с трудом кому-то всучишь», — пишет она.

«Карты тут тоже свои, так что прокатать мастеркард или визу можно тоже далеко не везде. Здесь все топчут, не уступают места, сморкаются на улицу и даже в главных музеях страны типо Запретного Города ни одной надписи на английском. У них свой язык, свой туризм и своя цивилизация. И даже Трамп по сравнению с любым китайцем роднее матери. Вот она, настоящая угроза нашему образу жизни в будущем (недалеком). Единственную надежду на то, что китайцы все-таки не завтра завоюют мир дает то, что уложить правильно чемоданы в машину или простроить маршрут из трех точек пока еще огромная проблема для среднестатистического китайца, занимающая несколько часов. Но я в них верю», — делится мыслями Ксения под фотографией, на которой они с Максимом на Великой Китайской стене.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Май 1 2017 в 5:20 PDT

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Май 1 2017 в 6:01 PDT

Несмотря на проблемы с картами, известной моднице все же удалось купить в Пекине новые очки в свою коллекцию, модели «Тильда Суинтон». Город приятно удивил Собчак: «Думала-грязный шумный город в говне, а это прямо не хуже Гонконга или Сингапура, только еще с богатейшей историей», — делится она.

Максим обратил внимание на уклад жизни в Пекине: «Чтобы поехать, например, в Гонконг или Макао (все это с небольшими оговорками территория Китая) китайцам нужна виза. Не въездная. Выездная. Чтобы попасть на эту центральную площадь страны — путевка. Соцсети заблокированы. YouTube заблокирован. Google заблокирован. Иначе, видимо, великие достижения великой коммунистической партии могут рухнуть. Хотя коммунизм тут относительный и не слишком похож на наш советский доморощенный: внутрипартийная борьба, частная собственность, рыночная экономика. А еще: очень трудоспособное, но очень не амбициозное население. А вот поведение на дороге и состояние общественных туалетов — наше, родное. Не самый чистый, но и совсем не самый грязный город Земли. Небоскребы, современные кварталы с модными магазинами. Отдельные творения рук лучших современных архитекторов. Свой "красный октябрь" с галереями и кафе. Художники уезжают. Писатели уезжают. Люди исчезают. Время от времени. Персонал 5-звездного отеля по английски говорит не очень. Остальные вообще не говорят. Строят великий Китай. И странное ощущение общей тишины, несмотря на звучащую на центральных улицах бравурную музыку. Как в доме повешенного, где не говорят о веревке».

Следующей точкой маршрута стал Токио. «С утра каждая хозяйка идет на рынок. На рыбный рынок. ШОК! Смотреть до конца! Вывод- агонь! Сенсация», — подтрунивает над Ксенией Максим.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Май 1 2017 в 7:46 PDT

«Под огромным впечатлением от Токио!!! Какой прекрасный город! Открытый, технологичный, современный, энергичный, живой, приветливый, стильный! А парки! Первая мысль, конечно, о Нью-Йорке. Если бы чуть иная историческая судьба и не некоторая замкнутость японцев на себе, то, думаю, что в мировом значении Нью-Йорк был бы повергнут. А ни в чем другом Токио, похоже, не уступает. Только и чисто еще очень. Пока что, абсолютно покорен . Будем всматриваться дальше», — пишет глава семейства.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Май 2 2017 в 7:49 PDT

Мы следим за путешествием пары. Самые интересные кадры ищите в новых выпусках нашего Instagram-дайджеста.

Фото: instagram.com