«Фотошоп? Не.. когда фотографирует сама Наталья Ким, он уже не нужен», — скромно подписала Инна Маликова снимок, который опубликовала в своем блоге сегодня.
«Немножко каникул», — добавила она. Судя по геотегам, звезда отдыхает в ОАЭ.
«Богиня», «Инночка! Вам вообще фотошоп не нужен!!! Кто б Вас не фотографировал!!!!!! Вы прекрасны!!!!», «Такая классная!», «Звезда!!!!», «Какой красивый купальник у Инночки. Счастливо отдахнуть Инна Маликова. Счастье Удачи Любви», — восхищены подписчики.
Секрет фигуры Инны прост: умеренное питание и спорт. В своем блоге она показывала некоторые упражнения, которые позволяют ей поддерживать тело в тонусе.
Также звезда увлекается танцами:
Фото: instagram.com