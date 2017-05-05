«Фотошоп? Не.. когда фотографирует сама Наталья Ким, он уже не нужен», — скромно подписала Инна Маликова снимок, который опубликовала в своем блоге сегодня.

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova)Май 4 2017 в 7:35 PDT

«Немножко каникул», — добавила она. Судя по геотегам, звезда отдыхает в ОАЭ.

«Богиня», «Инночка! Вам вообще фотошоп не нужен!!! Кто б Вас не фотографировал!!!!!! Вы прекрасны!!!!», «Такая классная!», «Звезда!!!!», «Какой красивый купальник у Инночки. Счастливо отдахнуть Инна Маликова. Счастье Удачи Любви», — восхищены подписчики.

Секрет фигуры Инны прост: умеренное питание и спорт. В своем блоге она показывала некоторые упражнения, которые позволяют ей поддерживать тело в тонусе.

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova)Июл 13 2016 в 1:44 PDT

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova)Июл 26 2016 в 12:13 PDT

Также звезда увлекается танцами:

Пока похвастаться мне особо нечем Ну почему я не делала этого раньше?! Была бы моя воля, я бы здесь жила Урок пролетает, как одно мгновение Настоящий отдых для души и радость для тела... #ИннаМаликова #Штеп @tantci Публикация от Inna Malikova (@innamalikova) Апр 7 2017 в 10:24 PDT

Фото: instagram.com