Сегодня Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и их команда отправились в Грозный на модное мероприятие. «Мои друзья будут сегодня принимать солнечные ванны и наслаждаться красотой города, а я поехала контролировать и готовить показ модного Чеченского дома», — доложила Яна. Ольга Бузова — тоже прибыла в Чечню: «Такая идиллия, умиротворение и невероятное спокойствие - такие эмоции сейчас переполняют меня. Еще раз убеждаюсь в гостеприимстве и доброте людей в Грозном», — делится она эмоциями.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Фев 28 2017 в 1:13 PST

Полина Гагарина рассказала о новом проекте: «Мы с Бастой и именинницей Натальей Водяновой сняли клип на песню АНГЕЛВЕРЫ! Я очень рада, что мы имеем возможность с помощью музыки говорить о важных и добрых вещах». Евгений Плющенко показал, как он тренирует будущую чемпионку из Латвии.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)Фев 27 2017 в 10:53 PST

Юлия Проскурякова сделала своей малышке первый хвостик. А Лариса Гузеева — поздравила совсем взрослую дочь с днем рождения: «Сегодня День Рождения нашей Анечки! Моей дорогой и любимой девочки! Будь счастлива и здорова- я рядом! Георгий и все мы очень тебя любим!»

Игорь Николаев и Владимир Пресняков заглянули на огонек к Дмитрию Диброву: «Как же здорово было повидаться и посидеть за игровым столом у Димы Диброва с моим давним другом Владимиром Петровичем Пресняковым-старшим! Петрович, спасибо!!! Навспоминались, насмеялись, наигрались».

Мария Шарапова приготовила любимые оладушки с вишневым джемом. А Тина Канделаки продемонстрировала фигуру: «Утренний норматив после спортивного Сочи отработан. Кремы есть, бцашки тоже, сегодня весь день на сырых овощах и фруктах», — сообщила она.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Фев 28 2017 в 1:30 PST

Фото: instagram.com