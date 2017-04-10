Сегодня Сеть обсуждает райдер известной журналистки и ведущей Ксении Собчак, который случайно оказался в свободном доступе. Запросы 35-летней звезды разительно отличаются от райдеров ее коллег по цеху — в первую очередь, своей определенностью.

Так, Ксения предпочитает перекусывать необычными блюдами: ролл с хумусом, салат с киноа, белая рыба на пару, филе индейки, приготовленное по сохраняющей максимум полезных свойств продукта технологии су-вид, свежевыжатый сок из сельдерея и огурца, вода исключительно в стеклянных бутылках, соевое молоко.

В гримерной Собчак должна поддерживаться определенная температура (19,5 градусов) и влажность (не более 50%). Аксессуары должны быть определенного цвета — исключительно белый стол для визажиста, красный планшет для сценария. Обустройство необъодимых условий обойдется организаторам, по самым скромным расчетам, в сумму около 250 000 рублей, подсчитал «Лайф».

Судя по тому, что в списке требований молодой мамы появились смежная с ее гримерной детская комната, площадь которой должна составлять не менее 30 квадратных метров, с наличием кроватки-маятника, пеленального столика и определенных гигиенических принадлежностей, сына она планирует брать с собой, сообщает сайт Letidor.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Апр 9 2017 в 5:35 PDT

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Апр 9 2017 в 5:40 PDT

Фото: instagram.com