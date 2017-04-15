Певица, композитор и юрист Катя Гордон два месяца назад родила второго сына. Мальчика назвали Серафим. А вот о новых отношениях Гордон решила не распространяться. Она объясняла это тем, что прошлые отношения у нее не удались, и эти она очень бережет. Было известно только, что он непубличный человек.

Однако после многочисленных просьб поклонников Катя всё же решила показать своего мужчину. В своем Instagram Гордон опубликовала селфи с новым избранником, сообщает WMJ.ru.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Апр 13 2017 в 1:34 PDT

Катя ничего не написала под фотографией, даже имени отца своего ребенка не указала. Поклонники радуются за молодую маму и желают паре счастья.

Напомним, юрист была замужем три раза. Первый брак с телеведущим Александром Гордоном распался в 2006 году. А второй и третий раз Катя выходила за адвоката Сергея Жорина. Оба раза брак продлился несколько месяцев. От Сергея у звезды родился сын Даниил.

Фото: instagram.com