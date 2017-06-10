9 июня в рамках 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Зимнем театре в Сочи прошел показ драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Как пишет портал WMJ.ru, посмотреть фильм, недавно ставший призером Каннского кинофестиваля, собралось большое количество известных российских актеров. Среди гостей мероприятия были замечены Евгений Миронов, Ирина Гринева, Марина Александрова, Анна Цуканова-Котт и другие.

В приветственном слове перед началом фильма продюсер картины Александр Роднянский отметил небывалый аншлаг — абсолютно полный зал Зимнего театра. По его словам, он не ожидал этого, ведь премьера фильма с успехом уже прошла в Москве и с 1 июня «Нелюбовь» вышла в широкий прока в кинотеатрах.

Все внимание фотографов было приковано к актрисе Марьяне Спивак, сыгравшей главную роль в фильме Звягинцева. Девушка выбрала строгое черное платье в пол, дополнив его лишь бриллиантовыми серьгами.

Фото: Александра Погиба/Passion.ru