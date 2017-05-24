Первый день лета ознаменовался премьерой нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который удостоился приза жюри на Каннском фестивале. Исполнителей главных ролей режиссер отбирал тщательно, в течение полугода. В итоге, выбор пал на 39-летнего Алексея Розина и 32-летнюю Марьяну Спивак, для которой это стало дебютом в полнометражном кино.

Публикация от Марьяна Спивак (@mofevna) Май 31 2017 в 6:39 PDT

Сюжет картины строится на проблемах в отношениях мужа и жены, которые переживают тяжелый развод. Все ссоры негативно сказываются на их 12-летнем сыне, которого мать считает препятствием на пути к новым отношениям. В итоге, мальчик просто исчезает.

Стоит отметить, что актеры очень суеверные люди. Они, например, верят в то, что события, происходящие с их героями, могут произойти с ними. Об этом думала и Марьяна, боясь, что подобное может случиться и с ее семьей.

Публикация от Марьяна Спивак (@mofevna) Май 25 2017 в 3:30 PDT

«Среди актеров есть такое противоречие: когда ты очень вовлеченно играешь, то можешь привлечь к себе события, которые происходят с персонажем… У меня были опасения перед съемками в фильме «Нелюбовь». Ведь он про развод и ненужного ребенка, а у меня-то все прекрасно в жизни: любовь, семья, сын. Но, слава богу, все обошлось», - призналась артистка.

Ее опасения были вызваны похожим случаем во время работы над спектаклем «Чайка», когда она познакомилась со своим партнером Антоном Кузнецовым. Актеры закрутили роман, спустя некоторое время поженились, а после у них родился сын Григорий.

Публикация от Марьяна Спивак (@mofevna) Май 24 2017 в 3:42 PDT

Муж Спивак наоборот очень радовался за супругу и старался поддерживать ее во время съемок. «Когда Марьяна шла по красной ковровой дорожке, меня переполняла гордость за жену! Даже слезы заступили от переизбытка эмоций», – рассказал Антон журналу Hello!.

Фото: instagram.com