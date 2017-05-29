В этом году юбилейный Каннский фестиваль был богат на яркие и сильные киноработы. Выбрать лучшие картины из лучших было непросто. Однако 28 мая жюри, которое возглавил легендарный испанский режиссер Педро Альмодовар, все же объявило победителей, среди которых был и наш соотечественник Андрей Звягинцев.

Российский режиссер получил приз жюри в основной программе, представив семейную драму «Нелюбовь», рассказывающую о проблемах в простой семье, где размолвка между родителями повлияла на исчезновение их 12-летнего сына.

После получения заветной награды Звягинцев произнес трогательную речь, поблагодарив тех, кто принимал в съемках фильма непосредственное участие: «Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария».

Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. В российском прокате «Нелюбовь» появится уже первого июня.

Фото: globallookpress.com, kinopoisk.ru