Сегодня в столице прошла премьера нового мультфильма «Трио в перьях», в озвучке которого приняли участие несколько российских знаменитостей. В их числе оказались Полина Гагарина и Алексей Воробьев. Для певицы, не так давно родившей дочь, это был первый выход в свет после родов. Полина выбрала блестящее коричневое платье, подчеркнувшее, что певица находится в хорошей форме. На презентации Гагарину сопровождали супруг Дмитрий Исхаков и старший сын Андрей.

Публикация от — @mr.alexsparrow. ♡ (@alexey_vorobyov_fan)Май 13 2017 в 9:51 PDT

В своем Instagram Полина Гагарина рассказала, какого персонажа озвучила: «Я озвучила классную, чудную и чудесную сову Ольгу. Работа была непростая, но очень интересная! Характер у Ольги не подарок, она особа эксцентричная, необычная, но этим она мне и понравилась! У Ольги есть вымышленный друг Олег. Окружающим кажется это обстоятельство странным, но Ольга им очень дорожит)) В общем скоро сами все увидите».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Май 12 2017 в 4:23 PDT

Мультфильм «Трио в перьях» выйдет в широкий прокат 18 мая.

Фото: instagram.com