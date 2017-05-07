В данный момент телеведущая и певица Ольга Бузова находится на отдыхе в Греции, о чем постоянно напоминает своим поклонникам. Ежедневно знаменитая брюнетка публикует в соцсетях все более и более откровенные снимки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 7 2017 в 12:27 PDT

Несмотря на то, что фотография набрала более 195 тысяч «лайков», в комментариях фолловеры знаменитости выразили свое недовольство. «Ольга, зачем такие фото ???ну или хотя бы не так часто. Мнение о вас меняется в худшую сторону. Не красит вас это», «сколько можно одного типа фото отчёт делать???», «Везде одна попа, больше показать нечего, надоела уже», «Оля прекратите позориться», «Совсем не понятен посыл этих фото и видео... Если мужику, то в личку такое шлют. Если подразнить бывшего, то ясно, что до сих пор задевает, но, увы, как правило, это просто отчаянные выплески женщин», — разочарованно писали подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com