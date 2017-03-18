Певица Елка опубликовала в своем блоге откровенную фотографию. К удивлению поклонников, исполнительница решилась позировать фотографу, надев только туфли, а вторым предметом легкомысленного костюма певицы стало... объемное белое одеяло. В результате получилась очень нежная фотография.

Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)Мар 17 2017 в 9:21 PDT

Подписчики певицы отметили, что Елка похудела, теперь ее ноги выглядят еще стройнее.

«Потрясающая! Такая милая и простая, это прямо притягательно)))», «Ух, ты, хулиганка какая! Очень красивая!», «Туфельки-отпааад», — восхищаются пользователи Сети.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru