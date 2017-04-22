Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились в романтическое путешествие. Они выбрали для этого Дубай. Воля и Утяшева подготовили для себя несколько развлечений, чтобы по-настоящему узнать восточный город.

Пара побывала на местном рынке, Павел покатался на джипе по пустыне, вместе они посмотрели окрестности. Конечно, не обошлось и без поездки на верблюде. Вместе супруги прошлись по магазинам. Ляйсан делала растяжку на берегу Персидского залива.

Кадр из видео

Закончили путешетсвие муж и жена романтическим ужином при свечах. «Этот ролик полностью не передаст ощущение от нашего пребывания в Дубае. К сожалению, все эмоции не могут поместиться в видео, но это очень близко к тому, что было. Еще раз спасибо огромное... Всем», – подписал ролик Воля.

Фото: кадры из видео с личной страницы Павла Воли