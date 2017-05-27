В пятницу, 26 мая, в Москве прошло открытие флагманского магазина знаменитой шведской марки H&M. Наталья Водянова с гражданским супругом Антуаном Арно и старшими детьми специально прибыли в столицу, чтобы провести это грандиозное мероприятие. Соведущим супермодели стал Дима Билан, который также исполнил несколько своих песен. Среди гостей были замечены Яна Рудковская, Полина Гагарина, Ольга Шелест, Катерина Шпица и другие российские знаменитости.

В начале вечера Наталья Водянова анонсировала благотворительную акцию: половина средств, вырученных магазином в день открытия, будет перечислена в ее благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Пока Наталья позировала фотографам, дети модели трогательно общались с Антуаном Арно, с восхищением смотревшим на Водянову.

Напомним, не так давно Антуан Арно впервые посетил родной город Водяновой, а также познакомился с ее родственниками.

Фото: Александра Погиба/Passion.ru