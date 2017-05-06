Супермодель Наталья Водянова нечасто балует своих поклонников семейными фотографиями. Однако вчера в микроблоге знаменитости появился трогательный кадр с подписью «Ромашка и я готовы к отдыху. А вы?» Наталья также поблагодарила фотографа Эли Рассела Линтца за пойманный «сладкий момент».

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Май 5 2017 в 11:12 PDT

Напомним, что 35-летняя топ-модель в 2016 году стала мамой в пятый раз. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у Водяновой есть трое детей: 16-летний Лукас, 11-летняя Нева и 10-летний Виктор. Нынешнему гражданскому супругу, французскому бизнесмену Антуану Арно, Наталья подарила двух сыновей – Максима (2014) и Романа (2016).

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com