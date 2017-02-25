Страсти вокруг конкурса «Евровидение» не стихают уже несколько месяцев. В этом году конкурс должен пройти в Киеве. Знаменитый российский певец Олег Газманов рассказал, что он категорически против конкурса.

Публикация от oleggazmanov (@oleggazmanov)Дек 22 2016 в 5:12 PST

«Я считаю, что здесь нужно не обороняться. А то сложилась такая ситуация, что мы все время обороняемся. Организаторы конкурса прогнулись под Украину, выполняя ее условия — нашим артистам запрещают въезжать в страну, где проводят конкурс. Я считаю, это геноцид наших артистов», — заявил певец.

По его мнению, этот конкурс не нужен ни нашей эстраде, ни нашим зрителям: «Евровидение» не дает нам никаких преимуществ и не играет роли в развитии культуры.

«Народ голосует рублем, за смс зрители Европы платят своими евро. И если нашему артисту в какой-то стране народ ставит 10 баллов, а жюри дает ноль - как это назвать? » — возмущен 65-летний Газманов. Он считает, что России необходимо публично отказаться от участия в конкурсе. «Надо публично хлопнуть дверью: "Ребята, хватит!". Надо сделать свой международный конкурс - для зоны СНГ!» — призвал певец.

Публикация от oleggazmanov (@oleggazmanov)Фев 24 2017 в 10:05 PST

Напомним, что недавно Филипп Киркоров также призвал бойкотировать конкурс, заявив, что не нужно ехать туда, где нас не ждут. До этого с предложением отмены конкурса высказался Иосиф Пригожин.

Фото: instagram.com, globallookpress.com