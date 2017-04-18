В этом году совпали две Пасхи — православная и католическая. Звезды делились фотографиями и видеороликами, но пожалуй интереснее всего записи были у мамы Бейонсе — в первую очередь, из-за того, что на одном из снимков виден огромный живот ее дочери.

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson)Апр 16 2017 в 3:43 PDT

Бейонсе ждет двойню. Об этом она рассказала в феврале, опубликовав откровенный снимок, который побил все рекорды по количестку лайков. Фанаты также уверены, что благодаря намекам певицы, знают пол ее будущих детей.

На видеороликах запечатлена семейная идиллия: певица, ее муж Джей Зи, сестра, мама, папа, дети — все собрались вместе, ведут неспешные беседы, играют в игры, дурачатся.

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson)Апр 16 2017 в 2:57 PDT

Кажется, что все члены семьи Бейонсе обладают исключительно легким характером и любям шутить, хоть на поверку это не всегда так.

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson)Апр 16 2017 в 1:57 PDT

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson)Апр 16 2017 в 4:23 PDT

Публикация от Tina Knowles (@mstinalawson)Апр 16 2017 в 11:32 PDT

А вы любите участвовать в семейных посиделках?

Фото: instagram.com