В этом году совпали две Пасхи — православная и католическая. Звезды делились фотографиями и видеороликами, но пожалуй интереснее всего записи были у мамы Бейонсе — в первую очередь, из-за того, что на одном из снимков виден огромный живот ее дочери.
Бейонсе ждет двойню. Об этом она рассказала в феврале, опубликовав откровенный снимок, который побил все рекорды по количестку лайков. Фанаты также уверены, что благодаря намекам певицы, знают пол ее будущих детей.
На видеороликах запечатлена семейная идиллия: певица, ее муж Джей Зи, сестра, мама, папа, дети — все собрались вместе, ведут неспешные беседы, играют в игры, дурачатся.
Кажется, что все члены семьи Бейонсе обладают исключительно легким характером и любям шутить, хоть на поверку это не всегда так.
А вы любите участвовать в семейных посиделках?
Фото: instagram.com