Чуть больше месяца назад мир узнал, что популярная певица Бейонсе снова станет мамой. Фотография беременной звезды, под которой она сообщила эту новость, стала одной из самых популярных в Instagram, на данный момент она собрала 10 792 949 «лайков».

Возможно, причиной подобной активности пользователей стал факт, что звезда ожидает двойню. Пол малышей семья пока держит в секрете, но фанаты уверены: Бейонсе все-таки «проговорилась».

На днях на сайте артистки появились фотографии, на которых она запечатлена в мини-платье и в ботфортах. Но внимание поклонников привлекли вовсе не стройные ноги любимицы, а ее сережки. «Это — намек, — посчитали они. — У Бейонсе родятся мальчики».

«У Бейонсе родятся МАЛЬЧИКИ... БЕЙОНСЕ беременна МАЛЬЧИКАМИ. Она надела сережки из клипа "Если бы я была мальчиком», — радуются те, кто считает, что разгадал тайну звезды. Так ли это на самом деле — покажет время.

Фото: beyonce.com, dailymail.co.uk, instagram.com, twitter.com