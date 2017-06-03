Известный актер Эммануил Виторган стал героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Артист откровенно рассказал о своей семье и о любви.

Более тридцати лет Виторган прожил в счастливом браке с актрисой Аллой Балтер. Супруги практически 24 часа в сутки проводили вместе — служили в одном театре. Алла подарила Эммануилу Гедеоновичу сына Максима. В 2000 году Аллы не стало — женщина скончалась от рака позвоночника. Говоря об этом, Виторган не мог сдержать слез. «Мы не предполагали, что такое может быть, Алла всегда была крепким человеком. Положительные прогнозы давали и врачи. Уход Аллы и для них был колоссальнейшим ударом… Три года мы бились, и каждый год казалось, что все нормально, все в порядке. Алла возвращалась на сцену, мы играли, ездили отдыхать. А потом – опять бах, рецидив», — вспоминает события 20-летней давности артист. «Алла была не только очень женственной, но и мужественной. Она старалась не показать своей боли», — продолжает Виторган.

«Я, приходя к ней в палату, иногда уходил в туалет и там бился головой об стенку. Сейчас вы видите перед собой человека, который имел возможность прожить энное количество лет с потрясающим чувством любви…» Ради Аллы Балтер Виторган оставил первую супругу с ребенком. Как признается актер, он не мог жить во лжи, поэтому принял решение уйти. Тамара Румянцева долгое время после разрыва с Виторганом негативно отзывалась о бывшем супруге. С дочерью от первого брака актер не общается до сих пор.

После ухода Аллы Балтер Виторган не хотел жить, но справиться с горем ему помогла Ирина Млодик. Сначала она просто поддерживала актера, а со временем поддержка переросла в любовь. Эммануил Виторган и Ирина Млодик узаконили отношения в 2002 году. Как вспоминает актер, сын на свадьбу не пришел. «Максим сказал мне, что память мамы еще настолько сильна в нем, что он не сможет быть радостным на нашем празднике. Я понял сына», — рассказал Виторган. Однако сегодня Ирина и Максим общаются очень хорошо.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)Май 21 2017 в 9:34 PDT

Эммануил Гедеонович очень гордится сыном, называет его человеком семьи. «Он никогда не позволит себе кого-то обмануть, кого-то унизить. Я многому у него учусь. Он уникальный», — говорит о сыне Виторган-старший. Эммануил Гедеонович с уверенностью утверждает, что у него и Ирины будут дети: «Я уверен, что она будет сумасшедшей мамой. Я на двадцать с лишним лет постарше, поэтому мне очень важно, чтобы возле Ириши был человечек». Напомним, незадолго до выхода передачи в СМИ появилась информация, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган ждут ребенка.

Фото: кадры из передачи, instagram.com