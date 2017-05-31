Сегодня Лера Кудрявцева сделала сенсационное заявление: скоро 77-летний Народный артист России Эммануил Виторган снова станет отцом. Его 55-летняя супруга Ирина Млодик беременна!

«Младшему сыну Максима Виторгана, Платону, нет и года… Эммануил Гедеонович расскажет, чем они с внуком любят заниматься вдвоем, а также признается, каково это — быть свекром эпатажной Ксении Собчак. Эммануил Гедеонович расскажет о самом главном — о любви. Виторган снова любит и любим. Его третьей женой стала очаровательная Ирина Млодик. В студии программы 55-летняя Ирина и 77-летний Эммануил Гедеонович расскажут, что скоро в их семье станет на одного маленького Виторгана больше! Остается только пожелать этой паре удачи, здоровья и…терпения, ведь совсем скоро Эммануил Гедеонович станет молодым отцом в третий раз, а значит, прощай, беззаботный ночной сон!», — написала Лера в колонке на Woman.ru.

Подробности телеведущая пообещала раскрыть 3 июня в эфире программы «Секрет на миллион». Также Эммануил Гедеонович откровенно расскажет, почему много лет назад бросил первую жену с маленьким ребенком ради другой женщины, зрители узнают и о судьбе его потомков.

Фото: globallookpress.com