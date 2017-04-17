У Николая Баскова в друзьях — весь российский шоу-бизнес, и не только. Но с некоторыми из коллег его связывает нечто большее. Совместные танцы, например. «Дорогая Лопырева Вика, каждый раз рядом с тобой это большое удовольствие», — поделился сегодня он нежным видеороликом с красавицей-блондинкой в главной роли.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Апр 17 2017 в 5:14 PDT

Видео понравилось и самой Виктории. «Уже скучаю», — написала она и снабдила комментарий тремя сердечками.

«Красивый танец красивых людей», «Она бесподобная», «А где София??», «Между вами что - то теплое))», «Вы прям слились во едино костюмом....», «Какое суперское видео))) Какие Вы классные))) Николай, Вы потрясающе выглядите)))», — комментируют подписчики.

Фото: globallookpress.com, instagram.com