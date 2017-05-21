20 мая свой 43-ий день рождения отметила известная российская актриса Олеся Судзиловская. Праздник в честь именинницы состоялся в загородном клубе, а темой стали 90-е годы. Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Жасмин и другие звезды стали гостями ретро-вечеринки.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Май 20 2017 в 12:18 PDT

Девушки выбрали для празднования яркие, блестящие платья, модные разноцветные брюки-бананы, джинсовые куртки. Высокие начесы и хвосты завершали образ. Мужчины предпочли красные и малиновые пиджаки, спортивные костюмы, кожаные куртки.

Публикация от Temrezova (@irina_temrezova)Май 20 2017 в 11:05 PDT

Алла Пугачева, например, украсила прическу легендарным бантом, который надевала для выступлений двадцать лет назад. Супруг Примадонны Максим Галкин поделился в своем Instagram селфи с любимой. Подписчики отметили в комментариях, как молодо и свежо выглядит Алла.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Май 20 2017 в 8:09 PDT

Фото: instagram.com