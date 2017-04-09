Мэрилин Керро активно ведет свой блог. В Instagram она публикует не только личные фотографии, но и посты по психологии и парапсихологии. Вчера она опубликовала запись о зависти. Экстрасенс решила объяснить читателям, что не нужно желать чужой жизни, даже есть она кажется идеальной. Все это опубликовано под фотографией, где девушка сидит на берегу океана.

Публикация от Marilyn Kerro (Official Page) (@marilyn_kerro)Апр 7 2017 в 11:30 PDT

«Посмотрите на эту фотографию. Нет ли у вас мыслей, что вот у нее-то (у меня) - вот это жизнь! А у меня (у вас) - что? Неинтересная работа, маленькая зарплата, проблемы в отношениях (если они есть), да и вообще... не жизнь, а каторга. Есть такие мысли? Если есть, то это мысли ОЧЕНЬ вредные», — сичтает она.

По мнению Керро, мало кто смог бы жить ее жизнью. «Ну подумайте: ведь фотография - это не вся жизнь, и даже не один день. Это всего только фотография. Глядя на меня в телевизоре или в инстаграме, легко начать завидовать. Молодая, красивая, богатая, экстрасенс. Ух, мне бы так! Но попробуйте пожить моей жизнью. Не вообразить, как это - быть Мэрилин, а СТАТЬ ЕЮ хотя бы на неделю. Уверяю вас, 90% завистников взвыли бы от нагрузок и всего того, что я переживаю каждый день. За свой образ жизни я плачу ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ цену. Жить так, как живу я - желающих много. А вот платить за это мало кто готов», — объясняет Мерлин.

Она просит читателей радоваться тому, что у них есть. «Не смотрите в чужой огород (как это делают многие женщины, которые жалуются мне на тяжелую жизнь). В чужом огороде всегда трава зеленее. Вопрос только, каким трудом все это достается. У вас есть свой огород, наводите порядок в нем. И радость находите там, где вы живете. У вас тоже есть эти радости, просто вы их преуменьшаете. Я могу в пятницу полететь в Париж (например). Но я публичный человек, меня статус обязывает. А вы в пятницу можете купить вкусную пиццу. А в субботу можете поехать на дачу и там приготовить шашлыки, выпить вина и искупаться в речке. Так радуйтесь ЭТОМУ! Радуйтесь тому, что у вас есть! Тому, что вы живы. Ведь настанет день - и вас не станет», — заключает она.

В комментариях пользователи Сети поблагодарили Керро за полезные советы. Однако некоторые подписчики уверены, что такие посты пишет не сама экстрасенс, а нанятый психолог.

(Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com