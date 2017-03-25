Мэрилин Керро, финалист «Битвы экстрасенсов», ведет блог в Instagram. По просьбам пользователей теперь она будет публиковать посты по популярной психологии, включающую в себя экстрасенсорику. Вчера экстрасенс решила рассказать о правилах общения с родителями. Их, по мнению Керро, четыре, и все они начинаются с отрицания.

Первое «не» звучит так: «Не учите их жизни». Ведь у родителей своя жизнь, а у детей своя. «Кроме того, если вдруг мама или папа начнет делать по-вашему, отвечать за результат в её глазах тоже будете вы. Оно вам надо?», — пишет экстрасенс.

Второе правило Керро назвала так: «Не возвышайтесь над ними». «Вы ничем не лучше их. То, что вам довелось прочитать умные книги, посмотреть умные видео на ютубе или посетить хороший тренинг, не делает вас ни умнее, ни добрее, ни мудрее. Засуньте себе ваше самолюбование в одно место. Запомните, что энергия рода ВСЕГДА идет от старших (в том числе и умерших) к младшим. Самовозвышаясь над родителями, вы как бы становитесь старшими по отношению к ним, и тем самым блокируете энергию рода. А делать так я не посоветую даже самому страшному врагу», — уточняет Мэрилин.

Публикация от Marilyn Kerro (Official Page) (@marilyn_kerro)Мар 24 2017 в 7:01 PDT

Третий запрет от Мерилин: «Не надейтесь, что они "образумятся"». Помогать родителям нужно, только если они просят вас об этом. А намерено пытаться изменить их уклад жизни бессмысленно. «Лезть в душу и навязывать какое-то мнение не стоит. Ничего кроме злости в ваш адрес вы не получите. Дайте вашим родителям пройти свой путь и заплатить по своим счетам. Что бы вы ни думали по поводу их пути», — советует знаменитость.

Последнее, о чем пишет звезда, касается мести. «Не мстите им. За то, что они кого-то обидели, они заплатят сами. Но если вы отомстите, то платить придется уже вам. И вам это точно не понравится», — предупреждает экстрасенс.

Пользователи в комментариях соглашаются с Мерилин и благодарят за важные советы.

Фото: instagram.com