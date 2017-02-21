Александр Шепс опубликовал в Instagram фотографии с Мэрилин Керро, на которых они позируют в образах эффектной пары вампиров. Фотосессия приурочена к выходу мистического фильма «Вурдалаки», премьера которого состоится 22 февраля.
«Мы с нашими друзьями, продюсерами фильма, уже обсуждаем, каким может быть его продолжение... Вот, что получилось: мы в образах героев фильма. Друзья, объявляем конкурс! Придумай продолжение или предысторию к фильму "ВУРДАЛАКИ". От вас нужен небольшой текст с основной идеей. Победителем станет тот, чья идея ляжет в основу фильма. Он обязательно будет указан в титрах и получит приглашение на съемки!», — написал Шепс.
22 февраля в прокат выходит фильм «Вурдалаки» - мистическая история о любви! Мы с нашими друзьями, продюсерами фильма, уже обсуждаем, каким может быть его продолжение... Вот, что получилось: Мы в образах героев фильма. Друзья, объявляем конкурс! Придумай продолжение или предысторию к фильму «ВУРДАЛАКИ». От вас нужен небольшой текст с основной идеей. Победителем станет тот, чья идея ляжет в основу фильма. Он обязательно будет указан в титрах и получит приглашение на съемки! Смотрите кино, придумывайте историю и до встречи на съемках! Ваши идеи публикуйте в специальной теме сообщества https://vk.com/topic-58383217_36994045 Александр Шепс и Мэрилин Керро. (с) #Вурдалаки #Вурдалакивкино #вкинос22февраля
Фото: Instagram