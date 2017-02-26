Скандал вокруг «Оскара» и наряда знаменитой актрисы Мерил Стрип получил продолжение. Теперь голливудская звезда решила ответить на обвинения дизайнера. Она резко заявила, что всё это клевета на нее. Она не отказывалась от платья, и ничего подобного ее представители не заявляли.

«Известный дизайнер оклеветал меня в прессе. Эта публикация беспочвенна и дискредитирует меня. Впоследствии эта история была подхвачена во всем мире, и продолжает представлять в негативном свете мое грядущее появление на «Оскаре» по случаю рекордной 20-й номинации, бросает тень на мою честь в глазах СМИ, моих коллег и зрителей. Он лгал, они напечатали ложь, и я все еще жду извинений», — цитирует Стрип сайт WMJ.ru. При этом актриса не уточнила, заказывала ли она у Карла платье.

Мерил Стрип

Напомним, что скандал разгорелся на прошлой неделе. Модельер Карл Лагерфельд заявил, что актриса отказалась от его платья в пользу другого бренда, который пообещал за выход на красную дорожку деньги.

«Chanel вели переговоры со стилистом госпожи Стрип о том, чтобы по ее просьбе создать платье для красной дорожки премии «Оскар». После неофициального разговора я понял, что госпожа Стрип готова отдать предпочтение другому дизайнеру, предложившему за выход в его наряде вознаграждение, хотя команда госпожи Стрип отрицала этот факт. Я сожалею об этом споре и желаю победы в ее 20-й номинации на премию американской киноакадемии», — заявил тогда руководитель Chanel.

Фото: globallookpress.com