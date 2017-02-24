Буквально накануне вручения ежегодной премии «Оскар» 67-летняя актриса Мерил Стрип и 83-летний бессменный креативный директор Chanel Карл Лагерфельд сильно поссорились. Причиной стало платье, от которого отказалась звезда.

Все началось с того, что Мерил высказала восхищение серым платьем из шелка, которое она увидела в новой коллекции haute couture Модного Дома. Актриса планировала отправиться в нем на церемонию вручения премии «Оскар», однако попросила Карла слегка переделать фасон, подняв линию выреза на шее.

«Я сделал эскиз, мы начали шить платье, и вдруг на следующий день звонит менеджер и говорит: "Не продолжайте работу над платьем. Мы нашли бренд, который заплатит нам"», — возмущается маэстро.

Оказалось, что менеджер звезды был уверен, что бренд должен заплатить его подопечной за рекламу. Лагерфельд же считает, что Chanel в этом не нуждается. Политика Модного Дома состоит в том, чтобы не платить никому за представление нарядов на церемониях — от ранга знаменитости ничего не зависит, пусть это даже будет Мерил Стрип.

«Мы создаем для них платья, мы даем их им, но мы никогда не платим», — отметил Карл, подчеркнув, что стоимость наряда около 100 000 евро. На готовом наряде уже стоит имя Мерил Стрип, поэтому Лагерфельд счел, что оставлять себе этот подарок он не станет: «Пусть она оставит его себе. Это кутюр. Оно сшито по ее меркам и идеально для нее подойдет.

Менеджмент звезды отрицает обвинения в корысти, сообщает The Hollywood Reporter. «Это против наших правил — брать деньги за демонстрацию платься на красной дорожке», — цитирует издание.

В платье какого бренда появится Стрип на церемонии вручения премии — увидим совсем скоро.

Фото: globallookpress.com