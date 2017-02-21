В Сети появилось видео с финальными сценами 45 лучших фильмов за историю премии «Оскар»

Этот видеоролик, пожалуй, не оставит равнодушным никого. Его автор, Синефил Альберт Гомес, собрал финальные сцены 45 фильмов, получивших «Оскар» с 1970-х по 2010-е.

1,5-минутное видео заставляет вспомнить юность, окунуться в приятные воспоминания о первой любви или романтических походах в кино с тем, кто стал мужчиной всей жизни, о вечерах, которые были посвящены только себе и просмотру «киношек» — с бокалом вина или коробкой мороженого.

«Французский связной» Уилльяма Фридкина, «Крамер против Крамера» режиссера Роберта Бентона, «Обыкновенные люди» Роберта Редфорда, «Ганди» Ричарда Аттенборо, «Из Африки» Сидни Поллака, «Английский пациент» Энтони Мингеллы, «Старикам тут не место» братьев Коэн и «Операция «Арго» Бена Аффлека, и другие любимые картины — всего в видеоролик уместилось 45 фильмов, сообщает «Афиша Daily».

Отдельной строкой, конечно, стоит выделить «Титаник». Найдется ли хоть одна женщина, не посмотревшая этот фильм?

Фото и видео: kinopoisk.ru, vimeo.com