В минувшие выходные оперная певица Мария Максакова похоронила мужа. Несмотря на постигшее несчастье, она не намерена сидеть сложа руки. Она решила добиваться заочного рассмотрения дела о мошенничестве, которое было открыто российскими следственными органами.

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: "Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь". Когда я сказала, что не буду выдвигать версий- так и есть, потому что я изучала Библию 14 лет. И если есть желающие собрать себе на голову горящие уголья Гнева Господня- это их выбор. Но я не позволю очернить светлое имя Дениса. Он невиновен. Нет его участия в этом грязнейшем из дел», — написала она на своей странице в Facebook.

Это обращение она сопроводила цитатой РИА Новости, в которой адвокат Игорь Трунов заявил, что «вдова может настаивать, чтобы дело не было прекращено в случае его смерти, а было рассмотрено в суде, чтобы добиться истины и, возможно, реабилитации и полного оправдания».

Напомним, что бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В России его обвинили в активном участии в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, которое было продано с разницей в 100 миллионов рублей. Мария скорбит о мужчине, которого она искренне полюбила и который с таким трепетом отнесся к ее детям. На данный момент Максакова решила остаться на Украине и почтить память любимого концертом.

Фото: globallookpress.com