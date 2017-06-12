Личная жизнь Никиты Джигурды и Марины Анисиной давно стала достоянием общественности. СМИ обсуждают побои, о которых рассказывала фигуристка, ее беременность, потерю ребенка, здоровье ее мужа. Наконец женщина устала от «потоков грязи и клеветы» и написала открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину.

«Дорогой Владимир Владимирович! Я до сих пор помню нашу первую встречу в Елисейском дворце у Жака Ширака. Я взываю к Вам, потому что вокруг меня и отца моих детей не утихают беспрецедентные клевета и ложь, распространенными жадными до рейтинга СМИ и ТВ. Гламурные адвокаты, редакторы ток-шоу, сплетники и кликуши упорно тиражируют оскорбительные поклепы в адрес моей семьи. Нам неоднократно угрожали и шантажировали, говоря, что если мы не придем на съемки программ о нашей жизни, то на нас выльют еще больше информационных помоев», — цитирует ее слова портал «Дни.ру».

Артистку возмущает бездействие государственных органов, в которые они с супругом обращались за помощью. Следственный комитет и прокуратура отказали в возбуждении уголовных дел по вопросу клеветы, от которой страдает Никита Джигурда: семья потеряла несколько выгодных контрактов из-за то и дело возникающих вокруг нее скандалов.

«Оказалась подорвана и опорочена наша деятельность по укреплению российско-французских связей», — пишет Марина.

«Я прошу Вас, Владимир Владимирович, остановить беспредел. По-женски молю Вас о помощи, как мать двоих маленьких детей, боготворящих своего отца. Я верю в Ваше мужское благородство!», — умоляет о помощи она.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Июн 12 2017 в 3:00 PDT

Фото: instagram.com