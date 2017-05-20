19 мая свой день рождения отметила одна из самых ярких ведущих отечественного телевидения – Лера Кудрявцева. В этом году в качестве места проведения вечеринки блондинка выбрала караоке-клуб. Среди гостей были замечены Лариса Долина, Светлана Журова, Ирина Дубцова, Юлия Началова, Алла Михеева, Игорь Гуляев и другие знаменитости.
Для отмечания Кудрявцева выбрала строгий бежевый комплект: длинное платье по фигуре и накидку, напоминающую традиционную кавказскую бурку. Напомним, в последнее время телеведущая часто появлялась в свободных нарядах, что вызвало шквал домыслов.
В Instagram гости вечеринки поделились фото и видео с праздника. Известные вокалистки, присутствующие на празднике, превратили его в песенное шоу, а сама Кудрявцева исполнила "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой.
В конце вечера был подан торт с логотипами двух телепроектов, которые ведет Кудрявцева.
Фото: instagram.com