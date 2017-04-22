Ведущая с дочерью и сыном отправилась в отпуск

Популярная телеведущая Лариса Гузеева отправилась в отпуск. С ней поехали ее дети: 17-летней дочка Ольга, 26-летним сыном Георгием и его невеста Анна.

Ранее ведущая рассказывала в блоге, что она мало видится со своими детьми. Дело в том, что она сейчас пропадает на съемках новой передачи «ТилиТелеТесто». Чтобы побыть с родными, Ларисе пришлось взять отпуск.

Кстати, с невесткой у Гузеевой отношения хорошие. Она одобряет выбор сына и ласково называет ее Анечкой. «Анечка. Версаль. Счастье», — подписала ведущая одну из фотографий.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)Апр 22 2017 в 1:48 PDT

Напомним, что недавние сообщение о разводе Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова очень взволновали поклонников. Однако пока они разводится не собираются. Возможно, они преодолели кризис в отношениях.

Фото: instagram.com