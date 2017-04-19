Телеведущая Лариса Гузеева в эфирах программы «Давай поженимся!» часто дает советы участникам. Актриса не раз рассказывала о своих детях и методах воспитания, особенно о том, как рос ее сын от второго брака с Кахой Толордавой — Георгий. Гузеева делилась тем, что в плену эмоций вела себя с мальчиком очень строго, за что по сей день просит прощения.

«Не было ночи, чтобы я не вспоминала и не просила мысленно у сына прощения. Как, например, я его одного отправила в парикмахерскую в девять лет, а потом мне не понравилась стрижка, и я закатила такой скандал! Господи. Из-за волос, которые все равно же отрастут… Девятилетнему мальчику… Как же теперь об этом жалею…», — рассказывала Лариса.

Однако постепенно отношения матери и сына стали налаживаться. Сейчас между Гузеевой и Георгием установилась тесная связь, а сама актриса безмерно гордится своим ребенком.

Сегодня Лариса в очередной раз призналась в любви к сыну, поздравив его с 26-летием. Ведущая опубликовала редкое семейное фото и отправила нежное послание Гоше.

«Мой единственный, мой любимый, мой прекрасный СЫН, спасибо, что ты родился у меня! Я родилась вместе с тобой! Пусть тебе будет интересно и радостно жить и пусть у тебя все задуманное получается! Пусть твоя Жизнь будет такой, как ты себе её намечал! Я рядом и я для тебя», — подписала фото Лариса.

Фото: Instagram