Сегодня в блоге 35-летней Ксении Собчак появился короткий видеоролик, на котором запечатлена ее прогулка с сыном. «Какой день прекрасный!!!! Может и правда наступит все-таки весна?», — задается вопросом звезда. В отличие от большинства мамочек, надевающих на подобные мероприятия джинсы и цветные кофточки либо пуховички, Ксения выглядит более чем достойно — в ее понимании. Однако наряд модной дивы понравился далеко не всем подписчикам.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Апр 11 2017 в 3:19 PDT

«Баушка бабуся», «Шапокляк!», «Таксы не хватает))», «И кто тут осуждает и критикует... а вы попробуйте оденьте такие вещи.... смешно будет на большинстве смотреться. А ей идет. Стиляга», «Ксения, очень похожи на Сару Джессику Паркер в молодости на этом фото! Керри Бредшоу с коляской - мечта», — спорят они. Фанаты также заметили, что материнство изменило Ксению к лучшему, отмечает портал Letidor.

Впрочем, вряд ли Ксении есть дело до критики. С помощью одежды она выражает свою индивидуальность и не впервые разгуливает в «бабушкиных ночнушках». В модной тусовке ее считают одной из самых стильных звезд. Собчак не раз объясняла, почему она старается быть непривлекательной. А что вы думаете по этому поводу?

Кстати, судя по райдеру звезды, возмутившему общественность, маленький сын скоро начнет сопровождать маму на концертах и прочих развлекательных мероприятиях.

Фото: instagram.com