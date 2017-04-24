35-летней Ксении Собчак так понравилось быть мамой, что она решилась на вторую беременность, уверены ее поклонники и некоторые СМИ. Во время показа ALEXANDER TEREKHOV, в котором звезда выступила в качестве модели, они увидели небольшой животик, который был задрапирован свободным костюмом. Ксения светилась от счастья, а это — еще один признак, считают сторонники версии о ее беременности.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Апр 22 2017 в 1:47 PDT

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)Апр 22 2017 в 12:33 PDT

Впрочем, этот снимок из блога Вероники Белоцерковской говорит о том, что у Ксении и Максима все только впереди:

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)Апр 23 2017 в 1:55 PDT

В руках «будущей мамы» — бокал с шампанским. Учитывая отношение женщины к своему здоровью и здоровью ребенка, мы думаем, что она не стала бы так рисковать. Было бы странно предположить, что она так скоро решится на вторую беременность и роды после того, как она в красках рассказывала, какими были ее роды в элитном медицинском учреждении.

Кто точно в восторге от позднего отцовства, так это — Максим Виторган. Ведь не зря говорят, что оно — особенное, осознанное. Мужчина с удовольствием возится с сыном и комментирует его развитие. Хотя не отрицает, что во всем есть свои минусы.

Фото: instagram.com