44-летний Максим Виторган в последнее время все чаще пропадает в зале. И молодая мама Ксения Собчак вовсе не ревнует мужа к стройным и подтянутым девушкам, которые занимаются с ее мужем. У нее на то есть три причины.

О первой Максим рассказал сегодня: «Это про спорт, а не про то, куда вы сейчас смотрите. Сначала ты исходишь пОтом, а девушки опять потОм!».

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Фев 24 2017 в 4:49 PST

Вторую Ксения продемонстрировала вчера вечером:

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 23 2017 в 12:43 PST

А третья — ждет его дома. Максим обожает проводить время с маленьким Платоном. «Сейчас же все время убеждаешь себя уйти. Он еще такой какой-то удачный чувак: спокойный, внимательный, рассудительный. С ним интересно проводить время», — признался он в интервью журналу Psychologies.

Ксения вдохновляет его, рассказал мужчина. Она никогда прямо не говорила ему, что надеть и как выглядеть. Но Максим изменился под ее влиянием. «Я вижу, как Ксения ко мне относится. Она не принимает ни одного важного решения без меня: ни на бытовом уровне, ни в работе», — говорил он о любимой жене.

Фото: globallookpress.com, instagram.com