Вчера исполнилось восемь лет старшей дочери Ксении Бородиной — Марусе. Мама именинницы еще с самого утра в поздравлении в Instagram пообещала девочке самый лучший праздник на свете. На один вечер летняя терраса московского ресторана превратилась в Страну чудес, ведь темой детского праздника была выбрана сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Публикация от Vasily Papushnikov (@wasay88)Июн 10 2017 в 9:32 PDT

Здесь появился карточный домик, огромная замочная скважина, шахматные фигуры в человеческий рост и другие декорации. Гостей вечеринки развлекали персонажи известного произведения — Чеширский кот, Червонная Королева, Белый Кролик, Безумный шляпник.

Публикация от Susana (@panisuzy)Июн 10 2017 в 11:30 PDT

Поздравить Марусю пришли Дарья Пынзарь с сыном, Мария Погребняк с детьми и другие друзья семьи Бородиной. Именинница была одета в голубое платье — такое же, как у главной героини сказки Кэрролла.

Еще одним украшением праздника стал торт от известного московского кондитера по мотивам «Алисы в стране чудес».

Публикация от borodylia (@borodylia)Июн 10 2017 в 11:27 PDT

В финале вечера маленькие гости вместе с именинницей выпустили в небо большое количество белых воздушных шаров.

Публикация от borodylia (@borodylia)Июн 10 2017 в 1:09 PDT

К слову, недавно Наталья Подольская также роскошно отметила день рождения сына.

Фото: instagram.com