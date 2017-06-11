Вчера исполнилось восемь лет старшей дочери Ксении Бородиной — Марусе. Мама именинницы еще с самого утра в поздравлении в Instagram пообещала девочке самый лучший праздник на свете. На один вечер летняя терраса московского ресторана превратилась в Страну чудес, ведь темой детского праздника была выбрана сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Здесь появился карточный домик, огромная замочная скважина, шахматные фигуры в человеческий рост и другие декорации. Гостей вечеринки развлекали персонажи известного произведения — Чеширский кот, Червонная Королева, Белый Кролик, Безумный шляпник.
Поздравить Марусю пришли Дарья Пынзарь с сыном, Мария Погребняк с детьми и другие друзья семьи Бородиной. Именинница была одета в голубое платье — такое же, как у главной героини сказки Кэрролла.
Еще одним украшением праздника стал торт от известного московского кондитера по мотивам «Алисы в стране чудес».
В финале вечера маленькие гости вместе с именинницей выпустили в небо большое количество белых воздушных шаров.
К слову, недавно Наталья Подольская также роскошно отметила день рождения сына.
Фото: instagram.com