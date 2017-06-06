Вчера маленькому Теме, сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова, исполнилось два годика.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Июн 4 2017 в 5:13 PDT

В честь этого события мама и папа устроили грандиозную вечеринку. На празднике, помимо родителей, присутствовали Никита Пресняков, Кети Топурия с дочкой и другие родственники и друзья семьи.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Июн 6 2017 в 5:29 PDT

Главным сюрпризом стало шоу, в котором участвовали дрессированные собачки: дети были в восторге от четвероногих артистов! А в разгар веселья потух свет и под песни Ланы Дель Рей пространство наполнилось мыльными пузырями. «Шоу погрузило нас всех в нереальную сказку!», — поделилась эмоциями мама мальчика. Из развлечений была также живая ростовая машина (переодетый в машину аниматор), поролоновое шоу, сказка, а в конце — бумажная дискотека.

Наташа призналась, что ее переполняли эмоции: это был первый масштабный детский праздник для нее и Темы, поэтому она немного волновалась, но все прошло хорошо, тем более что почти всеми вопросами занимались профессионалы. Мальчику надарили столько подарков, что разбирали их уже на следующий день.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Июн 5 2017 в 11:10 PDT

Фото: instagram.com