Вчера маленькому Теме, сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова, исполнилось два годика.
В честь этого события мама и папа устроили грандиозную вечеринку. На празднике, помимо родителей, присутствовали Никита Пресняков, Кети Топурия с дочкой и другие родственники и друзья семьи.
Главным сюрпризом стало шоу, в котором участвовали дрессированные собачки: дети были в восторге от четвероногих артистов! А в разгар веселья потух свет и под песни Ланы Дель Рей пространство наполнилось мыльными пузырями. «Шоу погрузило нас всех в нереальную сказку!», — поделилась эмоциями мама мальчика. Из развлечений была также живая ростовая машина (переодетый в машину аниматор), поролоновое шоу, сказка, а в конце — бумажная дискотека.
Наташа призналась, что ее переполняли эмоции: это был первый масштабный детский праздник для нее и Темы, поэтому она немного волновалась, но все прошло хорошо, тем более что почти всеми вопросами занимались профессионалы. Мальчику надарили столько подарков, что разбирали их уже на следующий день.
Фото: instagram.com