Телеведущая Ксения Бородина является активным пользователем социальных сетей. Сегодня исполняется восемь лет старшей дочери телезвезды — Марусе. Как и многие другие знаменитости, Ксения воспользовалась Instagram, чтобы поздравить наследницу с днем рождения.

«Моя душа, моя первая, ты просто моя и я очень благодарна тебе, что ты выбрала меня, мне с тобой так повезло, моя частичка, ты чувствуешь маму каждой клеточкой своего тела, я всегда в поле твоего зрения, ты переживаешь за меня каждую минуту, я чувствую твою любовь ежесекундно. Милая, сегодня ты родишься в 16:10, 10 июня 2009 года родилась мамина копия, мамина наклеечка. Оставайся всегда таким примеров для всех, ты завораживаешь людей одними взглядом, ты не оставляешь равнодушным никого, я восхищаюсь такой доченькой как ты умная моя, красивая моя, я как мама сделаю все все-все на свете, чтобы у тебя было все что ты только пожелаешь, ты утром проснёшься и обязательно все это прочитаешь сегодня будет самый лучший праздник на свете, все будет только для тебя. У тебя большая семья, и братик и сестренка и рядом всегда близкие люди, наша семья. Родная моя с днём твоего рождения», — подписала снимок Бородина.

Публикация от borodylia (@borodylia)Июн 9 2017 в 4:09 PDT

Многочисленные подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям: «С Днём Рождения дочу Вашу. Здоровья ей, успехов по жизни. Она у Вас прелесть, такая милая, скромная, воспитанная. А это ведь нынче такая редкость, и это все заслуга родителей. С Днём Рождения чудо», «Маруся невероятная! Светлая, очень добрая девочка! С днём рождения! Пусть на жизненном пути встречается только всё самое хорошее!», «С днюшечкой Мару добивайся успехов, хороших каникул, крепкого здоровья», «Мамина копия, это точно. Ксюша поздравляю Вас, доченьку и вашу семью с этим днём. Дети — это отражение нас, и глядя на вашу прекрасную малышку, я понимаю, что Вы замечательный человек. Вам повезло друг с другом это точно».

Напомним, Маруся — дочь Ксении от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Нынешнему супругу — Курбану Омарову — Бородина в 2015 году подарила дочь Тею.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com