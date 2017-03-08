Сегодня, 8 марта, в Международный Женский День, больше всего поздравлений собрала Ксения Бородина. Ведь помимо этого праздника, она празднует день рождения. В честь этого дня муж преподнес ей подарок на миллион, пишет сайт WMJ. Именинником стал и Тарзан: Наташа Королева нежно поздравила своего мужа, находясь за много километров от него в этот день.
Игорь Николаев обратился к своим женщинам, опубликовав милый семейный снимок: «ДОЧКА, МАМА, ТЫ И Я. Мои любимые женщины, с Праздником вас! (Вероника пока не в кадре)», — написал он под ним.
Татьяна Навка похвасталась букетами цветов и подросшей дочкой Надей. Трогательным фото малышек поделился и Стас Михайлов, в другой своей записи обратившись к женщинам: «С праздником Вас, милые женщины!!! Пусть улыбка не сходит с ваших лиц, а сердца будут наполнены любовью!!!!!».
Видеообращения опубликовали Иосиф Пригожин, Елена Ваенга, Андрей Малахов, Анна Нетребко, Стас Костюшкин и Анастасия Волочкова.
Дмитрий Тарасов напомнил о сути современных женщин ставшим знаменитым роликом Nike.
Михаил Галустян поблагодарил дам за то, что они дают мужчинам возможность быть мужественными и сильными. Максим Фадеев пожелал «простого человеческого счастья». А Денис Клявер подарил всем женщинам цветы.
Но большинство звезд все же обратились к поклонникам. Ирина Шейк опубликовала картинку, символизирующую единство всех женщин мира. «Дорогие девочки! С праздником! Весна пришла, а значит быть добру, миру и любви! В каждой из вас таится источник нескончаемой энергии созидания. Украшайте этот мир своим светом», — пишет Ани Лорак. «Мечтайте и пусть все ваши желания непременно сбудутся! Любите этот мир, любите своих близких, смелее встречайте новое и прекрасное, совершайте открытия и пусть весь мир ответит вам взаимностью», — вторит ей Полина Гагарина.
С ними солидарны Наташа Подольская, Виктория Боня, Альбина Джанабаева, Яна Поплавская, Юлия Проскурякова, Ирина Дубцова, Катя Лель, Анита Цой, Надежда Бабкина, Леонид Агутин и многие другие. «Уважайте себя! Любите! Вы прекрасны», — делится печальным опытом Валерия.
От имени Эвелины Бледанс женщин поздравил ее солнечный сыночек. Алла Довлатова провела экскурс в историю праздника.
Дорогие женщины! Доброе утро! Прежде, чем Вас поздравить, позвольте окунуться в нашу прекрасную историю! Вот на этой фотографии, справа от меня та женщина, которая нам подарила 8 марта Итак, с чего начался веселый и наполненный цветами и подарками праздник Впервые 8 марта 1901 года американские домохозяйки вышли на улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами - так они хотели привлечь к себе внимание общества и властей Они требовали уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве и служить в армии рядом с мужчинами. Родительницей же Международного женского дня считается Клара Цеткин — немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав. Именно она в 1910 году на Международной женской конференции вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира Главным предназначением нового праздника была борьба за свободу и равноправие работниц женского пола. В 1957 году 8 Марта за свои права вышли бороться работницы швейных предприятий Нью-Йорка. Они требовали улучшений условий труда, сокращения нечеловеческого 16-часового рабочего дня и повышения мизерной по сравнению с мужчинами заработной платы. В результате этого мероприятия появился женский профсоюз А в 1977 году ООН была выпущена резолюция, согласно которой День борьбы за права женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас наш весенний женский праздник отмечают более чем в 30 странах мира. В некоторых государствах он до сих пор остается рабочим днем. Но, не у нас А у нас, вернее, ещё в Советском Союзе - Официальным выходным Международный женский день стал, начиная с 1966 года Постепенно Женский день утратил политическую окраску и оттенок феминизма. Еще в советские времена появилась хорошая традиция дарить дамам цветы конфеты открытки и подарки В общем, дорогие дамы, девушки и девочки! Поздравляю Вас от всей Души с нашим прекрасным весенним Международным Женским Днём! Желаю Вам Счастья, Здоровья, Любви и Удачи! Пусть у нас все будет хорошо С Праздником! Ура! #международныйженскийдень #8марта #всебудетхорошо #РусскоеРадио #подарки #поздравляю @sofistrokatto @nasonpearl
Юлия Топольницкая пошутила, что букет ей привезли напрокат: «У меня было ровно 10 минут, чтобы сфотографироваться с букетом». А Лариса Копенкина в милицейской форме пообещала проконтролировать выполнение пожеланий.
Фото: instagram.com