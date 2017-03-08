Мы собрали все самые оригинальные и красивые поздравления с 8 Марта от звезд

Сегодня, 8 марта, в Международный Женский День, больше всего поздравлений собрала Ксения Бородина. Ведь помимо этого праздника, она празднует день рождения. В честь этого дня муж преподнес ей подарок на миллион, пишет сайт WMJ. Именинником стал и Тарзан: Наташа Королева нежно поздравила своего мужа, находясь за много километров от него в этот день.

Игорь Николаев обратился к своим женщинам, опубликовав милый семейный снимок: «ДОЧКА, МАМА, ТЫ И Я. Мои любимые женщины, с Праздником вас! (Вероника пока не в кадре)», — написал он под ним.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Мар 7 2017 в 10:37 PST

Татьяна Навка похвасталась букетами цветов и подросшей дочкой Надей. Трогательным фото малышек поделился и Стас Михайлов, в другой своей записи обратившись к женщинам: «С праздником Вас, милые женщины!!! Пусть улыбка не сходит с ваших лиц, а сердца будут наполнены любовью!!!!!».

Видеообращения опубликовали Иосиф Пригожин, Елена Ваенга, Андрей Малахов, Анна Нетребко, Стас Костюшкин и Анастасия Волочкова.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Мар 8 2017 в 12:55 PST

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Мар 7 2017 в 1:48 PST

Публикация от @malakhov007Мар 8 2017 в 1:49 PST

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoМар 8 2017 в 2:51 PST

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Мар 8 2017 в 2:52 PST

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 8 2017 в 4:59 PST

Дмитрий Тарасов напомнил о сути современных женщин ставшим знаменитым роликом Nike.

Публикация от tarasov23 (@tarasov23)Мар 7 2017 в 9:36 PST

Михаил Галустян поблагодарил дам за то, что они дают мужчинам возможность быть мужественными и сильными. Максим Фадеев пожелал «простого человеческого счастья». А Денис Клявер подарил всем женщинам цветы.

Публикация от Dенис Клявер (@denisklyaver)Мар 7 2017 в 10:42 PST

Но большинство звезд все же обратились к поклонникам. Ирина Шейк опубликовала картинку, символизирующую единство всех женщин мира. «Дорогие девочки! С праздником! Весна пришла, а значит быть добру, миру и любви! В каждой из вас таится источник нескончаемой энергии созидания. Украшайте этот мир своим светом», — пишет Ани Лорак. «Мечтайте и пусть все ваши желания непременно сбудутся! Любите этот мир, любите своих близких, смелее встречайте новое и прекрасное, совершайте открытия и пусть весь мир ответит вам взаимностью», — вторит ей Полина Гагарина.

С ними солидарны Наташа Подольская, Виктория Боня, Альбина Джанабаева, Яна Поплавская, Юлия Проскурякова, Ирина Дубцова, Катя Лель, Анита Цой, Надежда Бабкина, Леонид Агутин и многие другие. «Уважайте себя! Любите! Вы прекрасны», — делится печальным опытом Валерия.

От имени Эвелины Бледанс женщин поздравил ее солнечный сыночек. Алла Довлатова провела экскурс в историю праздника.

Юлия Топольницкая пошутила, что букет ей привезли напрокат: «У меня было ровно 10 минут, чтобы сфотографироваться с букетом». А Лариса Копенкина в милицейской форме пообещала проконтролировать выполнение пожеланий.

Фото: instagram.com