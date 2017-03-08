Сегодня, 8 марта, популярная телеведущая Ксения Бородина отмечает день рождения. Любимой жене и дважды маме исполнилось сегодня 34 года, и первое поздравление она написала себе сама.

Happy Birthday to me!!! спасибо всем большое счастливаяяяяяяяяяяяяяяяяяя а всех девочек с 8 марта Публикация от borodylia (@borodylia) Мар 7 2017 в 1:47 PST

Себя Ксения предпочитает видеть яркой и роковой. Впрочем, это ей удается и в жизни: звезда знает свои удачные ракурсы, умеет делать эффектный макияж. Журнал Cosmopolitam также сообщал, что Бородина регулярно делает инъекции в губы и за время работы в «Доме-2» увеличила грудь на пару размеров, но тем не менее фанаты любят звезду за естественность, а сама она гордится, что в ее возрасте у нее почти нет морщин.

Любимую женщину поздравил и супруг, бизнесмен Курбан Омаров. Представления о красоте у пары совпадают:

Хейтеры же Ксению, как она сама предполагала, видят такой:

Вот так меня видят мои хейтеры Публикация от borodylia (@borodylia) Янв 11 2017 в 6:56 PST

Не боится Бородина и предстать перед подписчиками в образе полненькой сексуальной учительницы.

Публикация от borodylia (@borodylia)Янв 11 2017 в 6:48 PST

Звезда обладает отличным чувством юмора и с удовольствием примеряет разные образы — самые яркие мы собрали в нашей галерее. А, воспользовавшись сайтом in20years, попробовали представить, какой Ксюша станет через 20 лет.

Фото: instagram.com