Сегодня, 8 марта, популярная телеведущая Ксения Бородина отмечает день рождения. Любимой жене и дважды маме исполнилось сегодня 34 года, и первое поздравление она написала себе сама.
Себя Ксения предпочитает видеть яркой и роковой. Впрочем, это ей удается и в жизни: звезда знает свои удачные ракурсы, умеет делать эффектный макияж. Журнал Cosmopolitam также сообщал, что Бородина регулярно делает инъекции в губы и за время работы в «Доме-2» увеличила грудь на пару размеров, но тем не менее фанаты любят звезду за естественность, а сама она гордится, что в ее возрасте у нее почти нет морщин.
Любимую женщину поздравил и супруг, бизнесмен Курбан Омаров. Представления о красоте у пары совпадают:
Уверен Всевышний не просто так выбрал день твоего рождения. Он знал, что самая красивая девочка должна родиться в самый женский день. Он знал, что девочка вырастет и сможет. Сможет стать заботливой мамой, любимой и любящей женой, примером для многих девушек. Мне повезло в тебя влюбиться и это делает меня счастливым. Мне нравится как ты взглядом сворачиваешь мою кровь. С днем рождения любимая
Хейтеры же Ксению, как она сама предполагала, видят такой:
Не боится Бородина и предстать перед подписчиками в образе полненькой сексуальной учительницы.
Звезда обладает отличным чувством юмора и с удовольствием примеряет разные образы — самые яркие мы собрали в нашей галерее. А, воспользовавшись сайтом in20years, попробовали представить, какой Ксюша станет через 20 лет.
Фото: instagram.com