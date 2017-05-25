В начале этой недели в СМИ вспыхнул скандал: в театральной компании «Седьмая студия» и квартире Кирилла Серебренникова прошли обыски. В поддержку режиссера выступили его друзья. Сегодня главный бухгалтер «студии» Нина Масляева согласилась признать вину и сотрудничать со следствием, сообщает Interfax.

«Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — цитирует «Афиша Daily» слова ее адвоката Павла Теплухина. Другой задержанный, бывший генеральный директор «студии» Юрий Итин, вину отрицает.

Сам Кирилл Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля, так как является учредителем «Седьмой студии», передают СМИ.

На официальном сайте «Гоголь-центра» тем временем опубликовано официальное обращение, в котором театр просит прессу не тиражировать ложную информацию о том, что дело о хищении как-либо связано с деятельностью заведения. «Работа театра уже вошла в обычный режим. Все заявленные в афише спектакли состоятся, репетиции продолжаются по графику», — сообщается в нем.

Фото: globallookpress.com, instagram.com