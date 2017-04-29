Блог Ким Кардашьян в Instagram является одним из самых популярных в соцсети. Однако в последнее время вместо того, чтобы подсчитывать новых подписчиков своего блога, Ким только теряет их. Из-за публикации в сети реальных фотографий звезды на пляже, Кардашьян потеряла 100 тысяч подписчиков.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)Апр 28 2017 в 3:20 PDT

Конечно, относительно общего числа фанатов — 98,8 млн — это немного. Однако это только начало: каждый день несколько десятков человек находят в сети ее фотографии с целлитом и бугорках на знаменитой попе вместо идеально отфотошопленных бедер Ким и отписываются от звезды, разочаровавшись в ней.

Стало известно, что для обработки своих фотографий для блога Ким наняла специального ретушера, и его ежедневный гонорар 100 тысяч долларов. Сейчас Ким пытается вернуть популярность в сети. В сети даже появилась информация, что Ким отказалась от своих имплантов.

Фото: instagram.com