36-летняя Ким Кардашьян разрыдалась из-за фото своего целлюлита, а эксперты объяснили причину его появления

На днях в Сеть попали пляжные фотографии Ким Кардашьян, на которых ее попа выглядела не самым лучшим образом. На звезду реалити-шоу обрушилась волна критики: публика привыкла видеть в ее Instagram, на сайте, в журналах гладкий «орех», а на фото папарацци увидела бугристую «апельсинку».

Ким старалась держать удар, но ее близкие сообщили The Mirror, что это стало серьезным ударом для мамы двоих детей.

В обсуждение вмешались эксперты. Таблоид RadarOnline, со ссылкой на слова пластического хирурга Майкла К. Обена, который проанализировал недавние снимки Ким, объяснил, что стало причиной ужасного вида ее ягодиц. «Да, по всей видимости она удалила импланты. Это объясняет потерю объема и формы ее ягодиц, и состояние кожи в нижней точке», — сделал вывод доктор.

Если Ким действительно решила уменьшить попу, все мы видим эти формы в последний раз:

Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats)Апр 24 2017 в 11:21 PDT

Фото: globallookpress.com, instagram.com