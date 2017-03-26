Обладательница премий «Оскар», «Эмми» и четырех »Золотых Глобусов» Кейт Уинслет, оказывается, терпела издевательства в школе. Она рассказала об этом на встрече с детьми и подростками в Лондоне.

Она призналась, что страдала все школьные годы. «Меня мучили в школе, называли толстушкой, пузырем. Я никогда не была идеальной, у меня были толстые ноги. Они дразнили за то, что я хочу стать актрисой. Однажды меня даже заперли в шкафу. Мне издевательски говорили, что, возможно, я смогу стать актрисой, если я всегда буду играть толстушек», — призналась Уинслет.

Однако она не оставляла свою мечту. Сначала ей попадались только маленькие роли, а некоторые режиссеры говорили ей: «Простите, но вы — не то, что мы ищем». «Я постоянно чувствовала, что не соответствую ожиданиям окружающих людей, что я недостаточно хороша для них. И все потому, что я не подходила под чужие принятые идеалы красоты. Но я посмотрела на себя в зеркало и сказала: все равно! Я добьюсь своего! И все изменилось после того, как меня пригласили сняться в Титанике», — вспоминала актриса.

Послушать вдохновляющую речь пришли 12 тысяч лондонских школьников. Кейт заверила их, что они могут добиться в этой жизни всего, нужно только поверить в себя.

Фото: globallookpress.com