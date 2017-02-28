В Букингемском дворце состоялся прием в честь начала года культурных связей между Индией и Великобританией

Индийскую делегацию встречали британская королева Елизавета II, а также герцог и герцогиня Кембриджские. На приеме угощали национальными блюдами, приготовленными поварами старейшего в Лондоне индийского ресторана Veeraswamy. Гостям представили королевскую коллекцию уникальных экспонатов, связанных с Индией.

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в кружевном платье Erdem, расшитом блестками. Завершали образ серьги индийского дизайнера Аниты Донгре, которая также присутствовала на приеме, и сверкающие серебристые туфли.

Фото: globallookpress.com