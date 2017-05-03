Популярный актер Данила Козловский празднует свой 32-й день рождения. На сегодняшний день он — один из самых востребованных актеров российского кино. Данила окончил петербургскую академию театрального искусства, служит в Малом драматическом театре, и более чем за 10 лет успел сыграть около 20 ролей. «Мы из будущего», «Шпион», «ДухLess», «Легенда №17», «Экипаж», «Викинг» — лишь часть его фильмографии.
У красавца-брюнета масса поклонниц, и они готовы заплатить баснословные деньги за свидание с ним, но останутся ли они ими, когда мужчина состарится? С помощью модного приложения FaceApp мы решили заглянуть в будущее и узнать, каким станет актер спустя 20-30 лет.
Судя по всему, Данила — из тех мужчин, которые подобно благородным напиткам, с годами становятся только лучше. На этом снимке он одновременно напомнил нам Джорджа Клуни и Федора Бондарчука. А как кажется вам, на кого будет похож постаревший Козловский? Или он уникален и его нельзя ни с кем сравнивать?
Друзья! И всё-таки, даже когда тебе исполняется 32, не 18, день рождения - особенный день. Спасибо Вам за все Ваши поздравления, посты, добрые слова и внимание, которое Вы мне уделяете сегодня. Это черт возьми, невероятно приятно. Признаюсь, я вдруг вспомнил, как в прошлом году, я попросил Вас в свой день рождения сделать пожертвование в фонд "Б.Э.Л.А" Дети-бабочки, пусть даже очень маленькое. Благодаря вам, собралась хорошая сумма денег, которые помогли детям. Давайте сделаем это ещё раз. Я буду счастлив, и благодарен каждому, кто сделает свой маленький вклад. Помочь фонду "Дети-бабочки" очень просто. Достаточно отправить СМС на номер 3443 со словом ЛЕТИ и через пробел сумма пожертвования цифрами. Или сделать перевод с банковской карты на сайте фонда http://www.deti-bela.ru/help/donation Давайте вместе поможем тем, кому так непросто и сделаем их жизнь чуточку легче. Ведь это уже так много. СПАСИБО ВАМ!!
Фото: globallookpress.com, instagram.com