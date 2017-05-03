Популярный актер Данила Козловский празднует свой 32-й день рождения. На сегодняшний день он — один из самых востребованных актеров российского кино. Данила окончил петербургскую академию театрального искусства, служит в Малом драматическом театре, и более чем за 10 лет успел сыграть около 20 ролей. «Мы из будущего», «Шпион», «ДухLess», «Легенда №17», «Экипаж», «Викинг» — лишь часть его фильмографии.

У красавца-брюнета масса поклонниц, и они готовы заплатить баснословные деньги за свидание с ним, но останутся ли они ими, когда мужчина состарится? С помощью модного приложения FaceApp мы решили заглянуть в будущее и узнать, каким станет актер спустя 20-30 лет.

Судя по всему, Данила — из тех мужчин, которые подобно благородным напиткам, с годами становятся только лучше. На этом снимке он одновременно напомнил нам Джорджа Клуни и Федора Бондарчука. А как кажется вам, на кого будет похож постаревший Козловский? Или он уникален и его нельзя ни с кем сравнивать?

Фото: globallookpress.com, instagram.com